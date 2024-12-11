التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حرم برشلونة، مضيفه بوروسيا دورتموند من الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في أغلب دقائق الشوط الأول.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

وتفوق الفريق الكتالوني على دورتموند في عدد التسديدات على المرمى، حيث سدد البلوجرانا 3 كرات على مرمى أسود الفيستفاليا مقابل دون تسديدة لأصحاب الأرض.

يسعى برشلونة لخطف الثلاث نقاط من أرضية ميدان بوروسيا دورتموند؛ لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يتطلع بوروسيا دورتموند لإسقاط برشلونة في فخ الهزيمة؛ لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل فريق برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثامن.