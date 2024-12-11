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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين يوفنتوس ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

مباراة يوفنتوس ضد
مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، المقامة بينهما حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل اللاعبون الاستحواذ على الكرة، وكذلك السيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدى لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

تصدى ميكيلي دي جريجوريو حارس يوفنتوس لكرة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 39، كأبرز الكرات تهديفيًا في النصف الأول من اللقاء.

كما أحدث التركي كينان يلدز جناح يوفنتوس فاعلية هجومية على مرمى الحارس البرازيلي إيديرسون، لكن لم تفلح محاولاته لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0-0.

يسعى كل من مانشستر سيتي يوفنتوس لحصد الثلاث نقاط؛ للاقتراب رويدًا من المراكز الثمانية الأولى، المؤهلة بشكل مباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يحتل مانشستر سيتي المركز الـ20 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ22 بنفس عدد النقاط.

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