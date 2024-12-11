محافظ قنا يكرم رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية لبلوغه سن التقاعد

كرَّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المحاسب محمود حمدان، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بقنا، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد خلال الشهر الجاري، تقديرًا لجهوده المتميزة خلال فترة عمله.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف خيري عبد المعبود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وأحمد إسماعيل يعقوب، الرئيس التنفيذي بقطاع مستشاري شركة إي فاينانس، وأسامة أبو الفضل الطاهر، رئيس شعبة شؤون المديريات المالية بوزارة المالية، إلى جانب عدد من قيادات المديرية المالية بالمحافظة.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن تقديره للجهود التي بذلها المحاسب محمود حمدان خلال مسيرته المهنية، مشيرًا إلى دوره البارز في تطوير منظومة العمل وتأدية واجباته بدرجة عالية من الكفاءة.

ووجَّه المحافظ الشكر له على اجتهاده وسعيه الدائم لتحقيق مصلحة العمل وسرعة إنجاز المهام الموكلة إليه.

على هامش الاحتفالية، ناقش المحافظ سُبل تعزيز حوكمة المنظومة المالية بالوحدات الحسابية، ورفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية من خلال تنظيم مزيد من الدورات التدريبية، بما يهدف إلى النهوض بمنظومة العمل المالي بالمحافظة، ويضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وفي ختام الحفل، قدَّم المحافظ شهادة تقدير ومصحفًا للمحاسب محمود حمدان، متمنيًا له دوام التوفيق والسعادة في حياته المقبلة، كما قام بتقديم درع المحافظة للدكتور شريف خيري عبد المعبود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، ودرعًا تذكارية لأحمد إسماعيل يعقوب، الرئيس التنفيذي بقطاع مستشاري شركة إي فاينانس، ترحيبًا بزيارتهم لمحافظة قنا.