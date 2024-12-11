رئيس الحكومة اللبنانية يطالب لجنة الإشراف بالعمل على وقف الخروقات الإسرائيلية

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون، يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذا لقرار وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، "نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب".

وطالب ميقاتي لجنة الإشراف الخماسية بالعمل على وقف الخروقات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار الذي أدى اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، داعيا العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701".