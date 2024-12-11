الصين تحث كندا على التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

دعت الصين، كندا إلى التفكير في موقفها الخاص والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، مشيرة إلى العقوبات الكندية الأخيرة على أفراد صينيين.

وذكرت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، في تعليقها على العقوبات المفروضة على أفراد صينيين على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أعلنت عنها وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء شينخوا الصينية- اليوم الأربعاء، " دون أي أساس واقعي، قدمت الحكومة الكندية ادعاءات كاذبة ضد الصين تحت مسمى حقوق الإنسان وفرضت عقوبات غير مشروعة على أفراد صينيين".

وأشارت إلى أن هذا يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية، ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مؤكدة معارضة الصين بشدة الأعمال الكندية وتدينها بقوة.

وأكدت المسئولة الصينية أن الحكومة الصينية تتبع فلسفة تنمية متمركزة حول الشعب، وتولي اهتماما مطلقا لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها، مضيفة أن الحقيقية هي أن الصين حققت تقدما ضخما في مجال حقوق الإنسان وقدمت إسهامات مهمة لقضية حقوق الإنسان العالمية، وهو أمر يستحيل إنكاره دون تحيز.