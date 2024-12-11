سفير قطر بالقاهرة: العلاقات المصرية القطرية نموذجا يحتذى به بين الدول

أكد السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جاء ذلك في كلمة سفير دولة قطر خلال الحفل الذي نظمته السفارة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر؛ بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميةالصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار رجال الدولة والسفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية والمسؤولين ورجال الصحافة والإعلام.

وقال الانصاري إنه إلى جانب التعاون والتنسيق الدؤوب في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين بين مصر وقطر، فإن الزيارات والاجتماعات الفنية بمختلف أنواعها، أصبحت على مدار الأسبوع، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأكبر دليل على ذلك من وجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و 261 شركة قطرية تعمل حالياً في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و 165 مليون دولار، منها249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك عدد 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة.

وتابع أنه لا ينبغي أن تحد هذه الأرقام من استمرار وتكثيف العمل المشترك، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لا يزال أقل من الطموح الممكن تحقيقه بفضل الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الأنصاري عن تطلعه لمزيد من تطوير التعاون والتنسيق مختلف المجالات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبرز أن دولة قطر وجمهورية مصر العربية، تشتركان في قيم عديدة، كعضوين فاعلينومسؤولين في المجتمع الدولي.

وقال إن اليوم الوطني لدولة قطر يعد بمثابة تذكير سنوي بالقيم الأساسية للبلاد والولاء الوطني والتضامن والفخر بها، فهو يوم لاستقاء الإلهام من ماضينا العريق والاحتفال بحاضرنا المشرف والتطلع إلى مستقبل مشرق يحافظ على تراثنا وهويتنا العربية.

وذكر أن دولة قطر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة تنسجم وأهداف رؤيتها الوطنية2030 التي تتجسد أهدافها واقعاً وحقيقة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية، فالإنجازات لا تتوقف ولا تنتهي، حيث أصبحت قطرفي مصاف الدول التي ينعم مواطنوها بالرخاء الاقتصادي والتعليم الجيد الذي هوانعكاس للاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد في ظل قيادتها الحكيمة التي تملك الرؤية وتعرف الطريق.

وشدد على أن سياسة دولة قطر، تعتمد على العمل البناء مع كافة الدول المحبة للسلام، والوكالات العالمية المتخصصة، لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

وتابع أن قوة قطر الناعمة تمثل محركا أساسيا في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، فمن خلال الدبلوماسية الحكيمة، والاستثمارات الثقافية والتعليمية، والنشاط الإعلاميالفاعل، جعلت قطر من نفسها قوة مؤثرة تتجاوز حدودها الجغرافية، كأيقونة يحتذىبها، على المستوى العالمي.

واستطرد قائلا: "ولا يقل عن ذلك أهمية، تقديم دولة قطر للمساعدات الخارجية للدولالصديقة والشقيقة، من منطلق إيمانها بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.. إذ يصل حجم المساعدات القطرية السنوية إلى ما يناهز ملياري دولار، تركز بشكل كبيرعلى الدولي.. قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، ضمن سياستها التنموية واستراتيجيتها للتعاون".

وقال سفير دولة قطر: "ونحن نحتفل الآن وننعم بالأمن والأمان والرفاهية، فإنه لمنالمؤلم، أن يشهد العالم ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، وقد بادرت دولة قطر،مع شقيقتها مصر، في بذل كل المساعي لدعم الحق المشروع والعادل للقضيةالفلسطينية، التي هي قضية العرب الأولى والمركزية.

وأضاف أن “الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر يقوم على دعم الحقوق المشروعةللشعب الفلسطيني، لخلاصه من الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،وفقاً للمرجعيات الدولية”.

ولفت إلى أن القيادة المسؤولة لكل من قطر ومصر حذرت مراراً من إهمال معالجةهذه القضية العادلة لتجنيب المنطقة دائرة أكبر من العنف، وهو ما تحقق بالفعل،حيث بات الشرق الأوسط بل العالم بأسره عرضة لتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الخروج من هذه الدائرة، دون قرارات مسؤولة، منقيادات عالمية مؤمنة بالسلام وحقوق الإنسان.

وشدد على ان هذا التحدي الكبير الذي يواجه عالمنا، يدعونا للتفكير مجدداً في حالةالعلاقات الدولية.. داعيا إلى ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلم، والتنمية والسلام، وحقوق الإنسان، للإنسانية جمعاء.

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