داعش يتربص بدمشق.. التنظيم ينتظر الفوضى فى سوريا ويستعد للعودة

أنشطة داعش زادت خلال الفترة الأخيرة وتحذيرات من إعادة بناء نفسه.

في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بسوريا ما بعد الأسد، يتربص جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية، الفوضى المحتملة التي تهدد البلاد ستكون فرصة تغتنمها الجماعة الإرهابية التي تسعى إلى استعادة الأراضي وإعادة إطلاق طموحاتها.

يحذر كولن كلارك، المدير العلمي لمركز صوفان في نيويورك: "ستكون الفوضى حتمًا نعمة لداعش. لقد انتظر وقته، وقام ببطء ولكن بثبات بإعادة بناء شبكاته في جميع أنحاء البلاد، رغم أن المؤكد أن تنظيم داعش بعيد كل البعد عن القوة التي بلغ ذروتها أثناء الخلافة، عندما سيطر بين عامي 2014 و2019 على مساحات شاسعة من الأراضي بين سوريا والعراق. وحاليًا لا يعيش التنظيم إلا في الجيوب المفقودة في الصحراء الشاسعة في شرق البلاد".

ولكن في المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تنتظرنا، يعيد تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم نفسه. وفي مجلته الرسمية "النبأ"، رفض التنظيم مسبقًا أي شكل من أشكال السلطة في دمشق غير السلطة الخاصة به، بما في ذلك سلطة المتمردين الإسلاميين بقيادة هيئة تحرير الشام. يوضح لورانس بيندنر، المؤسس المشارك لمشروع JOS، وهي منصة لتحليل التطرف عبر الإنترنت: "إن داعش يضع نفسه على أساس أنه البديل الوحيد القابل للتطبيق، والذي من شأنه أن يدعم المبادئ الدينية بينما يعارض المصالح الأجنبية". ويضيف أن "دعوات المتمردين إلى التعايش السلمي مع الأقليات الدينية هي عكس رؤيتهم المتطرفة للحرمان الكنسي المنهجي".

إذا كان داعش مجرد ظل لما كان عليه من قبل، فإنه يشكل مع ذلك تهديدا حقيقيا وخطيرا. لاحظت أجهزة المخابرات الأمريكية بقلق في الأشهر الأخيرة زيادة في أنشطة داعش. ارتفع من جديد عدد الهجمات في سوريا، بعد انخفاضها بين عامي 2019 و2023، من أكثر من 1000 إلى 121. وفي نوفمبر 2024، كان العدد قد اقترب بالفعل من 260، بحسب تقديرات المحلل آرون زيلين من مركز الأبحاث الأمريكي هدسون. ووفقًا للأخير، فإن الأمور يمكن أن تكون أكثر خطورة، لأن "هناك عناصر مهمة تشير إلى أن تنظيم داعش قد تعمد التقليل من شأن ادعاءاته في سوريا ليبدو أضعف مما هو عليه في الواقع".

ولذلك تدخلت الولايات المتحدة، الأحد الماضى، ونفذت عشرات الضربات الجوية استهدفت أكثر من 75 هدفًا. حتى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم الإثنين الماضي "سيحاول تنظيم داعش استغلال هذه الفترة لإعادة بناء قدراته وإنشاء ملاذات آمنة له. ونحن مصممون على منع ذلك".

وتتركز مخاوف واشنطن، وحتى باريس ولندن، على المعسكرات التي يُحتجز فيها الآلاف من جهاديي داعش تحت المراقبة غير المؤكدة للأكراد. وفي يناير 2022، هاجم التنظيم سجن جويران في الحسكة (شمال شرق البلاد). ويواجه الأكراد أيضًا صعوبة في الحفاظ على النظام في مخيم الهول العملاق، وهو هدف محتمل جدًا لتنظيم داعش، ويقول المراقبون إنهم لن يتمكنوا من تأمينه لفترة أطول. خاصة إذا تعرضوا لهجوم من قبل الجيش التركي الذي يعتبر القوات الكردية "إرهابية"، فيما يتوقع خبراء أنه ما هى إلا ساعات وينتشر الكثير من عناصر داعش بعد "تحريرهم" من مخيم الهول، وقد يحدث ذلك بينما يقرأ قارؤنا هذه السطور.