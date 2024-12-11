واشنطن تدين منع طالبان الأفغانيات من الالتحاق بالمعاهد الطبية

أدانت الولايات المتحدة بشدة، قرار سلطات طالبان الأخير القاضي بمنع التحاق النساء الأفغانيات بمعاهد التمريض، واصفه إياه بـ"الهجوم غير المبرر" على حق النساء في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إن التوجه الأخير يعد أحدث خطوة في سلسلة من الجهود التي تعرض حقوق وحياة النساء والفتيات الأفغانيات للخطر.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستظل ثابتة في دعمها لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وستواصل الوقوف إلى جانب جميع الأفغان للدفاع عن مشاركتهم الكاملة والمتساوية والفعالة في جميع جوانب المجتمع.

ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدُّوَليّ إلى أن يكون "متحدًا وصارما في إدانة هذه الإجراءات ودعم الشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات، اللاتي تُنتهك حقوقهن بشكل منهجي".

وطالب البيان، سلطات طالبان بإلغاء القرار وجميع القرارات السابقة التي تحرم النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، بما في ذلك حقهن في التعليم والوصول إلى الخِدْمَات الأساسية.

وسيكون هذا الحظر الأحدث ضمن سلسلة قيود تتعلق بتعليم النساء منذ استيلاء طالبان على السلطة عام 2021 وفرضها تفسيرًا صارما للشريعة الإسلامية.