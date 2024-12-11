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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بتروجيت يستهل مشواره في كأس الرابطة بفوز على مودرن سبورت

بتروجيت
بتروجيت
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حقق فريق بتروجيت فوزًا مثيرًا على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة من الفريقين، مع محاولات من كلا الطرفين للتسجيل، ولكن الدفاعات كانت متماسكة.

في الشوط الثاني، تمكن إسماعيل بامبا من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، مستغلاً خطأ دفاعي من فريق مودرن سبورت.

بفضل هذا الفوز، تصدر بتروجيت جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كأس الرابطة برصيد ثلاث نقاط، بينما ظل مودرن سبورت بدون نقاط.

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