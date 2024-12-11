أمل عمار والسفير الكوري يتفقدان جناج المجلس على هامش ختام مشروع صندوق الأمم المتحدة

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، جناح المجلس فى المعرض المقام على هامش فعاليات "ختام مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في مصر".

حيث أشادت المستشارة أمل عمار بمنتجات المعرض المصنوعة بأيدى سيدات مصر من مختلف المحافظات، وأبدت دعمها للعارضات، فيما أبدى السفير كيم يونج هيون إعجابه بمنتجات السيدات المصنوعة باحترافية ،

وكان في استقبالهم مي محمود مدير عام مكتب تنمية مهارات المرأة بالمجلس.

وقد تنوعت منتجات السيدات ما بين شجر الكريسماس المصنوع من الخيوط، وعرائس للأطفال، واكسسوارات من النحاس، وحقائب، وملابس مصنوعة من الجبردين، ومن الكتان، وهذه المنتجات ضمن حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة.

كما تفقدت المستشارة أمل عمار والسفير كيم يونج هيون جناح برنامج "نورة" ، الذى تضمن شرح البرنامج الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي وبداية اطلاقه وتطوراته، والدليل التدريبي الخاص به، والفئة العمرية المستهدفة.

كما تفقدت المستشارة أمل عمار والسفير كيم يونج هيون وحدة المرأة الآمنة، بشعار "اطمني انتي مش لوحدك" ، و تم التعريف بالوحدة واليات عملها ، و بالخط الساخن لمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، و الخط الساخن للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

