البنك الأهلي يكتسح سيراميكا بخماسية في كأس الرابطة

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ساحقًا على نظيره سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

بدأت أحداث المباراة بطرد إسلام عيسى لاعب سيراميكا في الدقيقة 26، قبل أن يفتتح أسامة فيصل التسجيل لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، واصل البنك الأهلي ضغطه على مرمى سيراميكا، وأضاف ياو أنور الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يعود أسامة فيصل ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 76. واختتم ياو أنور ومحمد هلال مهرجان الأهداف، مسجلين الهدفين الرابع والخامس على التوالي في الدقيقتين 78 و84.

بفضل هذا الفوز، تصدر البنك الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة برصيد ثلاث نقاط، بينما ظل سيراميكا بلا نقاط.