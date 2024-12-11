ليل يواصل نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ليل الفرنسي فوزًا مثيرًا على ضيفه شتورم جراتس النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد بيير موروي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نجح ليل في تسجيل الهدف الأول عن طريق أسامة الصحراوي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ميتشيل باكير الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولكن شتورم جراتس لم يستسلم، حيث سجل هدف تقليص الفارق عن طريق أوتار كيتيشفيلي في الدقيقة 45+4، قبل أن يضيف زميله ميكا بيريث الهدف الثاني في الدقيقة 47 على التوالي، معادلًا النتيجة.

وفي الدقيقة 81، تمكن هاكون أرنار هارالدسون من تسجيل الهدف الثالث لصالح ليل، ليحسم المباراة لصالح فريقه بنتيجة 3-2.

بفضل هذا الفوز، رفع ليل رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد شتورم جراتس عند 3 نقاط في المركز الـ30.