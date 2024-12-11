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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

موعد عرض فيلم "لأول مرة" لـ تارا عماد

تارا عماد
تارا عماد
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كشفت الشركة المنتجة لفيلم "لأول مرة" عن صور من كواليس العمل، الذى انتهى تصويره ويجرى العمل على المراحل النهائية من المونتاج، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائية فى مطلع 2025.

وتدور أحداث فيلك "لاول مرة"،  حول قصة رومانسية، وهو العمل الذى يأتى بعدما نجح الشناوى خلال عام 2024 في أكثر من عمل منها مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيرى عادل وفى رمضان الماضى شارك بمسلسل الحشاشين.

ياتى الفيلم من بطولة تارا عماد، عمر الشناوى، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة.

لأول مرة دور العرض السينمائية ة تارا عماد عمر الشناوى