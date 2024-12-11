جريزمان وألفاريز يقودان أتلتيكو مدريد للفوز على سلوفان براتيسلافا بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف أتلتيكو مدريد كل من جوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان الذي سجل هدفين، في الدقائق 16 و42 و57 على التوالي.

فيما سجل هدف سلوفان براتيسلافا الوحيد، دافيد ستريليتش من ركلة جزاء في الدقيقة 51، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح أتلتيكو مدريد.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز إلى المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما ظل سلوفان براتيسلافا في المركز الـ36 الأخير بدون أي نقاط.