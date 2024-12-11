"واشنطن بوست": أوكرانيا دعمت "جبهة تحرير الشام" بمسيرات ومعلومات استخباراتية

تلقت "هيئة تحرير الشام" حوالي 150 طائرة بدون طيار (مسيرة)، بالإضافة إلى دعم سري آخر من عملاء المخابرات الأوكرانية الشهر الماضي، وقبل أسابيع من هجوم "هيئة تحرير الشام" الأخير والذي أسقط النظام السوري، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ونقلا عن مصادر مطلعة على الأنشطة العسكرية الأوكرانية لم تسمها، قالت الصحيفة في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، إن المخابرات الأوكرانية أرسلت نحو 20 من مشغلي المسيرات ونحو 150 طائرة مسيرة قبل نحو أربعة إلى خمسة أسابيع لدعم "هيئة تحرير الشام".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، دون تقديم أدلة، إن "هيئة تحرير الشام" تلقت طائرات مسيرة من أوكرانيا وتدربوا على كيفية تشغيلها، وهو اتهام قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في ذلك الوقت إنها رفضته "بشكل قاطع".