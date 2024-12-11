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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ننشر تفاصيل حفل أحمد سعد المقبل في الرياض

الفنان احمد سعد
الفنان احمد سعد
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كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل حفله المقبل ضمن فعاليات مهرجان الرياض الموسيقي 2024 خلال الفترة المقبلة.

نشر “ سعد”، المقطع الدعائي لحفله المقبل في الرياض عبر حسابه على «انستجرام»، وعلق  قائلا: «يوم السبت معاكم على مسرح البيج بيست من الساعة 8.30 مساء إلى الساعة 9».

 وكان قد طرح الفنان احمد سعد مؤخرًا أغنية «الزين»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى اول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

تأتى أغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

الفنان أحمد سعد مهرجان الرياض الموسيقي 2024 الرياض مسرح البيج بيست الزين