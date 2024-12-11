ننشر تفاصيل حفل أحمد سعد المقبل في الرياض

كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل حفله المقبل ضمن فعاليات مهرجان الرياض الموسيقي 2024 خلال الفترة المقبلة.

نشر “ سعد”، المقطع الدعائي لحفله المقبل في الرياض عبر حسابه على «انستجرام»، وعلق قائلا: «يوم السبت معاكم على مسرح البيج بيست من الساعة 8.30 مساء إلى الساعة 9».

وكان قد طرح الفنان احمد سعد مؤخرًا أغنية «الزين»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى اول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

تأتى أغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.