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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هل ما حدث في سوريا يفتح مجالا لعودة التنظيمات الإرهابية؟.. أسامة السعيد يوضح

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد
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قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إنّ الوضع في سوريا يشهد حالة من السيولة الشديدة، رغم التصريحات الإيجابية التي أُطلقت مؤخراً والتي يراها الغرب خطوة إيجابية، إلا أن الأمور لم تُحسم بعد.

وأوضح "السعيد"، خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كيان الدولة السورية وجغرافيتها يواجهان تهديدات خطيرة، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حلول مبكرة. وأضاف أن هناك مخاوف كبيرة مرتبطة بالفصائل المعارضة، حيث تُصنف العديد منها، وفق تقارير غربية، كتنظيمات إرهابية. 

وأشار إلى أن بعض القادة الذين يتصدرون المشهد حالياً مصنفون من قبل دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كشخصيات إرهابية.

وتابع أنه جرى رصد مكافآت للقبض على بعض هذه الشخصيات أو الحصول على معلومات عنهم، وهذه المخاوف تُعد مشروعة، خاصة مع وجود تخوف دولي وإقليمي من أن حالة الفراغ الأمني والسيولة الحالية في سوريا قد تفتح الباب أمام ظهور تنظيمات جديدة أو عودة تنظيمات غائبة لتبحث عن دور في الفترة المقبلة.

الدكتور أسامة السعيد الوضع في سوريا الفراغ الأمني والسيولة الحالية في سوريا