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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. جولة أوروبية ناجحة للرئيس

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 12 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جولة أوروبية ناجحة للرئيس
السيسي: تعزيز العلاقات الثنائية مع أيرلندا
.. ويتسلم تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نتنياهو: الجولان ملك إسرائيل للأبد
رئيس وزراء إسرائيل: لن نوقف الحرب في غزة
داعش يتربص بدمشق.. التنظيم ينتظر انتشار الفوضى ويستعد للعودة من جديد
القوات الكردية: هدنة بوساطة أمريكية مع "هيئة الشام"
انتهازية إسرائيلية.. تل أبيب تستغل سقوط النظام وتحتل المزيد من الأراضي السورية
واشنطن تتحرك.. وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا لبحث الوضع السوري

السيسي أيرلندا نتنياهو الجولان إسرائيل غزة داعش دمشق واشنطن تركيا