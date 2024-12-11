اقرأ غدا في "البوابة".. جولة أوروبية ناجحة للرئيس

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 12 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
جولة أوروبية ناجحة للرئيس
السيسي: تعزيز العلاقات الثنائية مع أيرلندا
.. ويتسلم تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نتنياهو: الجولان ملك إسرائيل للأبد
رئيس وزراء إسرائيل: لن نوقف الحرب في غزة
داعش يتربص بدمشق.. التنظيم ينتظر انتشار الفوضى ويستعد للعودة من جديد
القوات الكردية: هدنة بوساطة أمريكية مع "هيئة الشام"
انتهازية إسرائيلية.. تل أبيب تستغل سقوط النظام وتحتل المزيد من الأراضي السورية
واشنطن تتحرك.. وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا لبحث الوضع السوري