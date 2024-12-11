اقرأ غدا في "البوابة".. جولة أوروبية ناجحة للرئيس

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 12 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جولة أوروبية ناجحة للرئيس

السيسي: تعزيز العلاقات الثنائية مع أيرلندا

.. ويتسلم تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نتنياهو: الجولان ملك إسرائيل للأبد

رئيس وزراء إسرائيل: لن نوقف الحرب في غزة

داعش يتربص بدمشق.. التنظيم ينتظر انتشار الفوضى ويستعد للعودة من جديد

القوات الكردية: هدنة بوساطة أمريكية مع "هيئة الشام"

انتهازية إسرائيلية.. تل أبيب تستغل سقوط النظام وتحتل المزيد من الأراضي السورية

واشنطن تتحرك.. وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا لبحث الوضع السوري