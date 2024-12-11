محمد سعد ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "الدشاش"

يستعد الفنان محمد سعد، للعودة لشباك التذاكر مرة آخرى من خلال فيلمه الجديد "الدشاش"، والذى انتهى اليوم الاربعاء، المخرج سامح عبدالعزيز، من أعمال التصوير، وواصل أعمال المونتاج استعدادا للعرض خلال موسم منتصف العام الدراسي.

تدور احداث فيلم الدشاش، حول رجل أعمال يتورط في العديد من المواقف ويتغير بسببها مسار حياته، فى اطار درامى اكشن، بعيدا عن الاطار الكوميدى المعتاد لمحمد سعد.

يشار الى ان فيلم “الدشاش” بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، كما يشارك في العمل كل من مريم الجندى نوليا مصطفي هانى عبدالرازق ومحمد يوسف، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبدالعزيز.