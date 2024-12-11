معلومات الطاقة: إنتاج حقول النفط في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أسبوعي اليوم الأربعاء، إن إنتاج حقول النفط الأسبوعي في الولايات المتحدة ارتفع 118 ألف برميل يوميًا إلى مستوى غير مسبوق عند 13.631 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

وكان الإنتاج قد بلغ مستوى غير مسبوق عند 13.513 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

مخططات ترامب لرفع إنتاج النفط

نقلت وكالة رويترز في وقت سابق، عن مصادر أن فريق انتقال السلطة الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يدرس خطة واسعة النطاق لطرحِها في غضون أيامٍ من توليه رئاسة البلاد، والتي من شأنها الموافقة على تصاريح التصدير لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، وزيادة التنقيب عن النفط.

وأوضحت المصادر أن ترامب يخطط لإلغاء بعض التشريعات واللوائح المتعلقة بالمناخ الرئيسية، التي أقرها الرئيس جو بايدن، بما يشمل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، والمعايير المتعلقة بمحطات الطاقة النظيفة، التي تهدف للتخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.

تأثير خطط ترامب على السوق

ويتوقع، أن تشكل الولاية الثانية لرئاسة دونالد ترامب ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط خلال عام 2025، من خلال تخفيف القيود على المنتجين في أمريكا وربما حث أوبك على تسريع وتيرة التخلي عن قيود الإمدادات.

وذكر تقرير أنه يتوقع وصول متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل، بسبب التعريفات الجمركية المحتمل فرضها وارتفاع إمدادات النفط.