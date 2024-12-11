أحمد العوضى يحتفل بعيد ميلاده: كل سنة وأنا مع أخواتى الأبطال

نشر الفنان أحمد العوضى، صورة له من داخل الجيم على صفحته على "فيس بوك"، وذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ 38، وسط تعليقات وتهنئة من متابعية.

وعلق "العوضى" على الصوره قائلاً: "غداً 12/12 بإذن الله أكمل عامى الـ38، كان عاماً مليئا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله على ما هو فات ونحمده على ما هو آت، وكل سنة وأنا مع أخواتى الأبطال وبينى وبينهم كل الحب والود".

يذكر ان الفنان احمد العوضى يستكمل تصوير مسلسل فهد البطل، الذى من المقرر عرضه فى رمضان 2025، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.