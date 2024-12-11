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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

ساكا نجم أرسنال
ساكا نجم أرسنال
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أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة موناكو الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره موناكو على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود بوكايو ساكا تشكيل أرسنال أمام موناكو، إذ يقود الهجوم رفقة الثنائي البرازيلي جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي.

يأمل أرسنال الفوز على موناكو، للاقتراب من المراكز الثمانية الأولى، المؤهلة مباشرة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل أرسنال المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن  موناكو صاحب المركز الثالث عشر.

تشكيل أرسنال لمواجهة موناكو

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - كيويور - سكيلي 

خط الوسط: ديكلان رايس - ميكيل ميرينو - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

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