موراتا على رأس تشكيل ميلان أمام النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النجم الأحمر الصربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ميلان، اليوم الأربعاء، نظيره النجم الأحمر على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإسباني ألفارو موراتا تشكيل ميلان أمام النجم الأحمر، بجانب البرتغالي رافائيل لياو ويونس موسى.

يتطلع ميلان للفوز على النجم الأحمر؛ من أجل تصحيح مساره في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ميلان المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر في المركز الـ31 وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل ميلان لمواجهة النجم الأحمر

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كالابريا - جابيا - ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - لوفتس تشيك - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: يونس موسى - ألفارو موراتا - رافائيل لياو.