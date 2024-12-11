يوفنتوس بتشكيل هجومي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، نظيره مانشستر سيتي بملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل يوفنتوس مباراته ضد مانشستر سيتي بتشكيل هجومي، حيث دفع موتا بالثلاثي: دوشان فلاهوفيتش، شيكو كونسيساو، وكينان يلدز.

يتطلع يوفنتوس لحصد الثلاث نقاط من مانشستر سيتي، لتصحيح وضعه في دوري أبطال أوروبا، بعد خوضه 5 جولات.

يحتل يوفنتوس المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الـ20.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: دانيلو - جاتي - كالولو - سافونا

خط الوسط: لوكاتيلي - كيفرين تورام - كووبميينيرز

وفي الهجوم: كونسيساو - دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.