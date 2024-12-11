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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الفوز بثلاثية نظيفة.. باتشوكا يتأهل لمواجهة الأهلى فى نصف نهائى إنتركونتيننتال

باتشوكا
باتشوكا
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تأهل فريق باتشوكا المكسيكى، إلى نصف نهائى بطولة نهائى كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب 974.
أحرز ثلاثية باتشوكا اللاعب المغربى أسامة إدريسي فى الدقيقة الـ 50، ونيلسون ديوسا فى الدقيقة الـ 66، وسالمون روندون فى الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء.
بهذ الفوز تأهل فريق باتشوكا إلى نصف نهائى بطولة كأس إنتركونتيننتال، لمواجهة الأهلى، يوم السبت المقبل على ملعب استاد "974".

بعد الفوز بثلاثية فوز باتشوكا باتشوكا والاهلى الأهلى كأس إنتركونتيننتال