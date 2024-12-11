بعد الفوز بثلاثية نظيفة.. باتشوكا يتأهل لمواجهة الأهلى فى نصف نهائى إنتركونتيننتال

تأهل فريق باتشوكا المكسيكى، إلى نصف نهائى بطولة نهائى كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب 974.

أحرز ثلاثية باتشوكا اللاعب المغربى أسامة إدريسي فى الدقيقة الـ 50، ونيلسون ديوسا فى الدقيقة الـ 66، وسالمون روندون فى الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء.

بهذ الفوز تأهل فريق باتشوكا إلى نصف نهائى بطولة كأس إنتركونتيننتال، لمواجهة الأهلى، يوم السبت المقبل على ملعب استاد "974".