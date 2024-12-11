هالاند يتصدر تشكيل مانشستر سيتي أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره يوفنتوس بملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر الهداف النرويجي إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي، حيث يقود الهجوم رفقة جيريمي دوكو وجاك جريليش وكيفين دي بروين.

يسعى مانشستر سيتي للفوز يوفنتوس؛ للاقتراب رويدًا من المراكز الثمانية الأولى، المؤهلة بشكل مباشر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يحتل مانشستر سيتي المركز الـ20 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ22 بنفس عدد النقاط.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - جوشكو جفارديول - ريكو لويس

خط الوسط: برناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.