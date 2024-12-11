نوري شاهين يعلن تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة برشلونة

أعلن التركي نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، نظيره برشلونة على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد نوري شاهين على الغيني سيرو جيراسي في قيادة هجوم بوروسيا دورتموند أمام برشلونة، بجانب جيمي جيتينز.

يسعى بوروسيا دورتموند لإسقاط برشلونة في فخ الهزيمة؛ لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز السادس.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: رايرسون - إيمري تشان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - فيليكس نيميتشا - جيو رينا

وفي الهجوم: جوليان دورانفيل - جيمي جيتينز - سيرو جيراسي.