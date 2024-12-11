ترامب يخطط لإعادة تشكيل السياسات الأمريكية في غضون ساعات من توليه منصبه

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإعادة تشكيل السياسات الأمريكية بشكل كبير في غضون ساعات من توليه منصبه في 20 يناير المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.

يعتزم ترامب إصدار أكثر من 25 أمرا وتوجيها تنفيذيا في أول يوم له في منصبه في 20 يناير، حيث يسعى إلى إعادة تشكيل سياسة الحكومة الأمريكية بشكل كبير بشأن القضايا من الهجرة إلى الطاقة.

وقال مصدران مطلعان ، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن ترامب أخبر فريقه أنه يريد القيام بإجراءات كثيرة في اليوم الأول له كرئيس للبلاد، متطلعا إلى ممارسة سلطته التنفيذية بحجم وسرعة أكبر مما فعل خلال فترة ولايته الأولى.

وأصدر ترامب عددا قليلا فقط من هذه الأوامر في اليوم الأول من رئاسته في الفترة من 2017 إلي 2021. وفي المقابل، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن 17 أمرا تنفيذيا في أول يوم له في منصبه في عام 2021، كان العديد منها يهدف إلى التراجع عن سياسات ترامب.

وقالت متحدثة باسم ترامب: "يمكن للشعب الأمريكي الاعتماد على الرئيس ترامب في استخدام سلطته التنفيذية في اليوم الأول للوفاء بالوعود التي قطعها لهم خلال الحملة الانتخابية."