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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد الدين حسين: تركيا المستفيد الأول من عودة النازحين للأراضي السورية

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إنّ تركيا المستفيد الأول من عودة النازحين للأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هناك تقديرات بوجود 3 ملايين سوري في تركيا، وهو ما يسبب صداعا كبيرا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام المعارضة.


وأضاف حسين، في لقاء عبر قناة "القهارة الإخبارية": "المعارضة التركية تقول إنّ أحد أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد هم اللاجئون السوريون، وبالتالي، فإن أردوغان يريد أن يقول للمعارضة التركية أنا وفيت بوعدي".


وتابع: "مطالبة السوريين بالخارج بالعودة إلى سوريا رسالة من هيئة تحرير الشام وبقية الفصائل المسلحة بأن الأوضاع مستتبة، حيث تعطي إشارة للسوريين بأن الأمور جرى السيطرة عليها وانتهت الأزمة".


وواصل: "كما جرى مطالبة السوريين بالعودة لبلدهم استجابة لبعض الدول الأوروبية التي اتخذت قرارات بوقف إعطاء أي حق لجوء للسوريين بعد الإعلان عن إسقاط الأسد".

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين النازحين السوريين إسقاط الأسد