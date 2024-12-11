وكيل صحة المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة مؤشرات الأداء خلال شهر نوفمبر

عقد الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم اجتماعًا مع إدارة العلاج وجميع الإدارات التابعة، والتي شملت إدارة المستشفيات، بنك الدم، الكُلى، المستلزمات، الأشعة، والطوارئ، برنامج 3D ، التعاقدات، العلاج الطبيعي .

تناول الاجتماع عرض مؤشرات الأداء لشهر نوفمبر والتوجيه بزيادة المؤشرات في العمليات الجراحية والعمليات المتخصصة وإضافة تخصصات جديدة ، كما تم عرض تقارير مرور المستشفيات للاسبوع الاول وفقا لبرنامج 3D الخاص برصد وتحليل مؤشرات الأداء ومتابعة تحسين الأداء وجودة الخدمة بالمستشفيات.

وأكد الدكتور أسامة عبدالله أهمية زيادة المرور على المستشفيات صباحًا ومساءً، ودراسة مؤشرات الأداء للعيادات والاستقبال، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين بدقة وفعالية.

في ختام الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الإدارات على الأداء المتميز، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شارك في الإجتماع الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي , والدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات , والدكتور محمود علي مدير إدارة الطوارئ ، الدكتور هيثم سلامة مدير إدارة الأشعة , الدكتورة سوزان السعدني مدير إدارة المكتب الفني , والدكتورة سوزي حامد مسئول ملف المبادرات و١٠٠يوم صحة , والدكتورة نهلة ياسين مدير إدارة الكلى ، الدكتور إيهاب صبحي مدير إدارة العلاج الطبيعي، الدكتورة نسرين مدير إدارة المستلزمات ، الدكتورة جينا كمال أسعد مسئول برنامج 3D ومدير المكتب الفني لوكيل المديرية، الدكتورة هالة كمال مدير بنك الدم، الدكتورة أسماء دياب مسئول التعاقدات .