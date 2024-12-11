رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الإسكان إجراءات طرح الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية.. وموقف مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

عرض وزير الإسكان إجراءات حوكمة طرح الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، التي قامت بها الوزارة، بما في ذلك طرح الأراضي ذات الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أنه خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد الفرص الاستثمارية المطروحة بالجنيه المصري 93 فرصة في 29 مدينة، أمّا فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المطروحة بالعملة الأجنبية، فقد تم، في شهر أكتوبر الماضي، تقديم 356 طلبًا في 27 مدينة جديدة، كما تم توفير 104 فرص وتسعيرها خلال هذا الشهر.

وأضاف الوزير: خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ عدد طلبات توفير الفُرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 168 طلبًا في 22 مدينة جديدة، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي تم توفيرها خلال هذا الشهر 127 فرصة استثمارية.

وتابع: خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد طلبات توفير الفُرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية 169 طلبًا في 23 مدينة جديدة.

وفي غضون ذلك، تطرق المهندس شريف الشربيني إلى أنه في إطار العمل على تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إنشاء وحدة VIP لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين المصريين والأجانب، حيث يتم تسريع جميع الإجراءات المطلوبة في ضوء الأليات والضوابط المعمول بها.

كما تطرق وزير الإسكان، خلال اللقاء، إلى موقف مشروعات الشراكة مع المُطورين العقاريين، مستعرضًا في هذا السياق آلية التخصيص بنظام البيع بالسداد النقدي والعيني، كما عرض بيانًا بمشروعات هذه الآلية التي بلغ إجماليها 83 مشروعًا مُوزعة على 13 مدينة، مُضيفًا أن إجمالي المشروعات المُنتهية بلغ 8 مشروعات، أمّا إجمالي المشروعات الجاري التعامل عليها فقد سجل 75 مشروعاً.

وانتقل بعد ذلك للحديث عن مشروعات وزارة الإسكان التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها والجاري إسنادها.

في هذا الصدد، قال الوزير إنه في ظل التكليفات الرئاسية التي تُنفذها وزارة الإسكان بشأن توفير بيئة حضارية مُتكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتُساهم في توزيع السكان بشكل مُتوازن بين مختلف المناطق، مستعرضاً عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودى الدخل ومتوسطي الدخل، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها، والجاري طرحها.

كما استعرض الإجراءات الخاصة بملف التصالح التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعرض الوزير موقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن الهيئة طرحت 8521 قطعة أرض، و89356 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط وسكن لكل المصريين.

واشار الى موقف تسويق الوحدات من خلال شركات التسويق، وموقف المبيعات بعد اتخاذ العديد من الإجراءات وعقد الكثير من الاجتماعات مع شركات التسويق، موضحا في هذا الصدد إجمالي عدد المشروعات وعدد الوحدات وإجمالي القيمة البيعية المُتوقعة.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الموقف التنفيذي لكُبرى مشروعات المرافق، والتي تشمل 89 محطة تنقية بطاقة 6093 ألف م3/يوم، و7 محطات تحلية بطاقة 144 ألف م3/يوم، و142 محطة صرف صحي بطاقة 2587 ألف م3/يوم، ومحطتي صرف صناعي بطاقة 50 ألف م3/يوم.

كما عرض موقف مشروعات المرافق الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لمشروعات المرافق لعدد 25 مركزًا، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان (المرحلة الأولى)، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 324 قرية، كما تم الانتهاء من مشروعات المد والتدعيم للصرف الصحي في 122 قرية، فيما تم الانتهاء من مشروعات الوصلات المنزلية للصرف الصحي في 440 قرية، وتم الانتهاء من شبكات مياه الشرب في 717 قرية، كما تم الانتهاء من محطات مياه الشرب في 114 قرية.

وتطرق المهندس شريف الشربيني إلى استعراض الموقف التنفيذي وتيسيرات طروحات الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفرص الاستثمار السياحي المتاحة وفقًا للمخططات التنموية. كما عرض الوزير موقف تقنين الأراضي المُضافة للمدن الجديدة.

وشرح موقف مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وموقف إزالة التعديات حول السور؛ حتى يتسنى للوزارة الانتهاء من جميع أعمال التطوير وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد.

واستعرض وزير الإسكان، أعمال تطوير مبني نادي السلاح والبرنامج الزمني للانتهاء منه.

كما عرض عددا من المقترحات لرفع كفاءة وتطوير مبني سنترال العتبة، وكذا تطوير واجهة مبني جراج الأوبرا والجدول الزمني للانتهاء منه، واستعرض الموقف التنفيذي لمراحل تطوير مشروعات القاهرة الخديوية، حيث تم الانتهاء من تطوير 32 عمارة سكنية، و220 وحدة تجارية وإدارية.

وأوضح وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي للمرحلة الاولي من مشروع منطقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى صدور قرار بتعيين رئيس لجهاز مدينة رأس الحكمة مستقل عن الساحل الشمالي الغربي بالإضافة الي توفير مقر للجهاز بالموقع، مستعرضاً مخطط منطقة شمس الحكمة، كما عرض الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من القطاع الاول بمساحة 250فدانا، وكذا المرحلة العاجلة من القطاع الثاني بمساحة 300 فدان، والمرحلة العاجلة من القطاع الثالث بمساحة 200 فدان.

وتطرق إلى إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، حيث تم تخصيص أرض لإقامة المدرسة التجريبية على مساحة 10آلاف م2، كما أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل.

كما تطرق المهندس شريف الشربيني، الي الموقف التنفيذي الحالي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو على مساحة 75 فدانًا، مُستعرضًا عناصر المشروع التي تتكون من السكن البديل، والبرج التجاري والفندقي، والساحة الرئيسية، وأبراج النيل، وأشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، موضحًا أن المشروع يتكون من 79 عمارة، بواقع 1924 وحدة سكنية بنسبة انجاز فعلي تصل الي 95%، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من اعمال الطرق وتنسيق الموقع خلال فترة قصيرة، كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمكونات مشروع حدائق الفسطاط.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي في العاصمة الإدارية الجديدة، قدم وزير الإسكان شرحاً تفصيلياً عن الأعمال الجاري تنفيذها داخل نطاق المرحلة الأولي وما تم تنفيذه من أعمال بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية، وكذا موقف المحصل من حساب الوحدات والأراضي للحي السكني الثالث R3 والحي السكني R5.

وتطرق الشربيني، إلى استعراض موقف منطقة الأعمال المركزية والبرامج الزمنية المخططة للتسليمات، وكذا الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني حيث تجري حالياً أعمال التشطيبات الداخلية والتأثيث للشقق والغرف الفندقية، هذا إلى جانب عرض الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية والأبراج الفندقية والسكنية ومركز الاستشفاء، كما عرض الموقف التنفيذي للنهر الأخضر والحديقة المركزية بما تشمله من بحيرات، وأعمال تنسيق الموقف لحديقة الفنون وساحة الاحتفالات والحديقة التراثية ومجمعات المطاعم ومنطقة ألعاب الأطفال.



واستعرض موقف تنفيذ مشروع خطوط المياه العكرة من النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تنفيذ خطوط بطول 144 كم خطوط ثلاثية قطر 2200 مم، ومأخذ و 5 روافع ومحطة تنقية، كما تناول موقف محطة معالجة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف إيجاد حل دائم لتغذية المدينة، حيث تستهدف كمرحلة أولى طاقة 250 ألف م3/يوم، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية عام 2025.

وتناول المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ شبكات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مصادر المياه الرئيسية، حيث يتم تنفيذ خط مياه إضافي قطر 1000 مم جار التشغيل التجريبي له من طريق السويس لتصل الطاقة الاجمالية إلى 180 ألف م3/يوم، هذا إلى جانب الانتهاء من تنفيذ خط مياه القاهرة الجديدة قطر 1000 مم، بطاقة 125 ألف م3/يوم، وتناول كذلك موقف مصادر الري الرئيسية للعاصمة، وموقف مشروعات المرافق بمختلف أحياء ومناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبخاصة موقف إنارة المحاور والطرق.

وانتقل إلى موقف تطوير الساحل الشمال الغربي، ومن ذلك مخطط ومعدلات تقدم الأعمال بمشروع بحيرة نيو مارينا، ومشروع بحيرة اللاجون.

كما تناول الوزير موقف مبادرة "بيتك في مصر"، والتي تستهدف تنفيذ 500 وحدة وفيلا سكنية، تشمل 4200 وحدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و 6 أكتوبر، و الشيخ زايد، وعدة قرى سياحية، إلى جانب 800 وحدة بمدينتي والسلام، وتستهدف المصريين المقيمين والعاملين في الخارج، موضحاً أنه سيتم خلال شهر يناير القادم اطلاق موقع الكتروني لطرح وحجز وحدات المبادرة، على أن يكون من المقرر طرح الوحدات بداية من شهر فبراير المقبل ولمدة شهر.

وتناول الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بما يشمل موقف وحدات الإسكان الجاري تنفيذها، وموقف الأبراج الشاطئية بعدد 15 برجاً للمرحلة الأولى، وكذا موقف المرحلة الثانية من الأبراج الشاطئية بعدد 9 أبراج، وكذا موقف تنفيذ مشروع كمبوند مزارين، والحي اللاتيني، والداون تاون.

واشار الوزير الى موقف مشروعات الإسكان المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروع الإسكان المتميز، الذي يضم نحو 1920 وحدة سكنية مقسمة على مرحلتين، تم بيع 1876 وحدة من هذه الوحدات السكنية حتى الان، ومشروع "سكن مصر" الذي يضم 128 عمارة بها 4068 وحدة سكنية، ومشروع "سكن لكل المصريين" الذي يتضمن 1992 وحدة سكنية جار تنفيذ اعمال الخرسانات والتشطيبات الخاصة بتلك الوحدات.

وتطرق خلال العرض إلى خطة تسليم الإسكان الاستثماري بالعلمين الجديدة، ومنها ما يتعلق بمنطقة الداون تاون، والحي اللاتيني، وكمباوند الـ 700 فدان، والأبراج الشاطئية، لافتا كذلك إلى المستهدف تسليمه من وحدات سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" حتى منتصف العام القادم.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف تقنين وتوفيق أوضاع قطع الأراضي من جهات الولاية السابقة المتواجدة جنوب الطريق الساحلي.

وانتقل للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، مستعرضاً معدلات الإنجاز لمكونات المشروع: مركز الزوار، ومبني وساحة السلام، وتطوير وادي الدير، وتطوير منطقة كمين السلسلة بمسار وادي الدير، وامتداد النزل البيئي، والفندق الجبلي، والمنتجع السياحي أعلى الهضبة، والبازارات السياحية، والمنتجع الفندقي بالزيتونة، والمجمع الشرطي الجديد، والمجمع الحكومي الجديد لتقديم الخدمات خارج المناطق السياحية والترفيهية بالمدينة ، إلى جانب النادي الإجتماعي وتطوير منطقة إسكان البدو مع الحفاظ على الصورة البصرية والروحانية للمكان.

