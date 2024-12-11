كأس الرابطة.. شوط أول سلبي بين مودرن وبتروجيت

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع بين فريق مودرن سبورت، مع نظيره بتروجيت، بالتعادل السلبى بدون اهداف، وذلك على ملعب "استاد بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة جلال مجريات الشوط الأول ، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، كما لم ينجحا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل أى أهداف.

ودخل فريق مودرن اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي.

خط هجوم: فيجيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد ،عبد الله حافظ، محمد صبري، ارنولد ايبا، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، ابراهيم اجاسا، اينوك سكالا.