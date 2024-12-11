برشلونة بالقوة الهجومية الضاربة أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يواجه برشلونة مضيفه بوروسيا دورتموند القوة الهجومية الضاربة، حيث يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا بجانب الجوهرة لامين يامال وداني أولمو.

يسعى برشلونة لخطف الثلاث نقاط من أرضية ميدان بوروسيا دورتموند؛ لمواصلة الزحف نحو قمة ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل فريق برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثامن.

تشكيل برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - داني أولمو

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.