تعرف على نصائح القيادة الآمنة لقائدي المركبات أثناء الشبورة المائية

وجهت وزارة الداخلية عددًا من النصائح لقائدي المركبات للتعامل مع الشبورة المائية .

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، حرصاً على سلامة قائدى المركبات على كافة الطرق يرجى إتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الشبورة المائية، "خفض سرعة السيارة إلى 30 كم/ الساعة – إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض – استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة - استخدام أنوار الشبورة – فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة – استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة".

بالإضافة إلى"استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك – الالتزام بالحارة المرورية، وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال – مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك – الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك".