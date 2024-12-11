ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على نصائح القيادة الآمنة لقائدي المركبات أثناء الشبورة المائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت وزارة الداخلية عددًا من النصائح لقائدي المركبات للتعامل مع الشبورة المائية . 

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، حرصاً على سلامة قائدى المركبات على كافة الطرق يرجى إتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الشبورة المائية، "خفض سرعة السيارة إلى 30 كم/ الساعة – إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض – استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة - استخدام أنوار الشبورة – فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة – استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة".

بالإضافة إلى"استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك – الالتزام بالحارة المرورية، وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال – مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك – الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك".  

قائدى المركبات الشبورة المائية الشبورة