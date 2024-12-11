شلبي: الإعداد لحملات إزالة مكبرة لطلبات التصالح غير المستوفاة الرسوم والمستندات

عقد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعاً مسائياً بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية وحاتم نبيه مدير نظم المعلومات، و هاني مبروك مفتش المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة المنوفية ومديري الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

استهدف الاجتماع وضع آلية سريعة لحصر طلبات التصالح الغير مستوفاه أو التي لم يسدد أصحابها الرسوم المستحقة ليتم إدراجها ضمن حملات إزالة مكبرة يتم الإعداد لتنفيذها.

وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع حصر جميع نقاط المتغيرات المكانية وإنهائها تمهيداً لأعمال الإزالة، مؤكداً على أنه لا تصالح على أي مخالفات بنائية تم ارتكابها بعد صدور قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ مما يلزم المواطنين الإلتزام الكامل بالقوانين الجديدة والتوقف عن أي أعمال بناء مخالفة.