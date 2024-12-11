تفاصيل خطة إسرائيل في سوريا بعد السيطرة الكاملة على الجولان

وجه الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، التحية لـ وزارة الخارجية المصرية، بعد بيان أدانت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تدميرها للقواعد العسكرية والبنية التحتية السورية.



وأضاف الدكتور محمد عبود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما يحدث في سوريا هو انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، موضحاً أن سوريا تعيش أسوأ من نكسة 1967.



وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن جيش مصر وسوريا هما من دمرا الجيش الإسرائيلي في حرب 1973، بينما يحتفل الآن نتنياهو بحرب سوريا وتدميرها.

وأكد أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق عليه مصطلح "لصوص المقابر"، حيث استغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سوء الأوضاع في سوريا بعد الانقلاب على بشار الأسد، لتتوغل في البلاد السورية.



وأشار إلى أن هناك تحركات خطيرة لاحتلال المنطقة العازلة بين حدود إسرائيل وسوريا، في أعلى جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي أمني، من خلال القصف والإنذار المبكر.

وأردف:" إسرائيل تدعي أنها فوجئت بانقلاب عسكري في دمشق.. توسعت و توغلت .. إسرائيل تعلم أن سوريا ستكون في طاولة المفاوضات .. سيكون التفاوض .. لتكون هضبة الجولان ضمن البلاد الإسرائيلية".

وأوضح أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن إسرائيل ستتبع مواصلة السيطرة على الأراضي السورية، أو ضمان بقاء الجولان في قبضة إسرائيل.