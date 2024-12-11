باحث سياسي: الثوار أمام مفترق طرق لحماية سوريا من السيناريو العراقي

قال باسل القاسم، الكاتب والباحث السياسي، إن هناك بعض المؤشرات والمعطيات تشير إلى إمكانية تكرار ما حدث في العراق ليحدث في سوريا، ومن بين هذه المؤشرات هو حل الجيش، فإذا تم حل الجيش في سوريا كما حدث في العراق، فإن ذلك سيعيد السيناريو نفسه إلى المشهد في المنطقة.

وأضاف "القاسم"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تدخلات بعض الدول تثير العديد من التساؤلات، خاصة حول الدبابات والدخول العميق في الأراضي السورية من قبل الكيان الإسرائيلي، وعلى الجميع، ولا سيما الثوار، أن يوضحوا ذلك ويصدروا بيانًا حيال هذه التدخلات.

وتابع: "كلما ازدادت تدخلات الدول، كلما ازداد الإرهاب في تلك الدول"، متسائلًا: "ما هي القرارات التي تصدر من قبل الثوار؟ هل سيقومون بالحفاظ على أمن البلاد والعباد، وعدم السماح بدخول الإرهاب أو تدخل أي دولة من هذا الطرف؟ وإذا تعاملوا بهذه السياسة، فمن المؤكد أنه لن يُعاد السيناريو في سوريا، أما إذا تعاملوا بسياسة أخرى، مثل حل الجيش السوري والمؤسسات أو تدخل بعض الدول، فمعنى ذلك أنهم سيسمحون ويفرشون البساط الأحمر للإرهاب".