جهاز فنى محلى "مؤقت" يقترب من قيادة الزمالك

أقترب مجلس إدراة نادى الزمالك، من تعين جهاز فنى محلى لإدارة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الرحيل المفاجأ للبرتغالى جوزية جوميز عن الإدارة الفنية لميت عقبة.



حيث أعلن ظهر اليوم الأربعاء البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، رحيلة عن القلعة البيضاء، بعدما تلقى عرضًا من فريق الفتح السعودى، لتولى تدريبه فى الفترة المقبلة.



وكشف مصدر داخل نادى الزمالك لـ"البوابة نيوز"، عن اقتراب جهاز فنى محلى "مؤقت"، لإدارة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة تحت قيادة معتمد جمال.

وجاء التشكيل كالتالى:

معتمد جمال مدير فنى

محمود فتح الله مدرب عام

إبراهيم صلاح مدرب مساعد

أسامه عبدالكريم مدربًا لحراس المرمى.