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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سارة محمد عشماوي تبدع في رسم اللوحات التعبيرية.. صور

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سارة محمد عشماوي ٢٢ سنة من مواليد محافظة المنيا تخرجت من كلية لغات ترجمة بالأزهر، بدايتها كانت حب الرسم وتفننت فيه واختارت أن تعلم وتغرس جمال الفن في الأطفال لأنها تحبهم.

بدأت سارة الرسم منذ الطفولة وطورت من نفسها في الثانوية العامة، حيث استطاعت رسم لوحات فنية وتعبيرية حصلت من خلالها على جوائز خارج وداخل مصر. 
 

لوحات فنية وتعبيرية 

واستطاعت سارة الحصول على تكريم من مركز شباب السنانية بدمياط المقام برعاية مركز حقوق الإنسان والتنمية، ومعرض عزيزي ثيو بالقاهرة، وحققت أيضا المركز  الثاني من المعرض الدولي الأوربي بدولة بيرو بأمريكا الجنوبية، وتم تكريمها أيضا من المنتدي الدولي.

وكانت سارة تملك طموحا كبيرا استطاعت من خلاله التصدى إلى العديد من الصعوبات التى واجهتها منذ الصغر، سواء من التقليل والاستهانة من موهبتها، وكلمات الإحباط التى كانت تسمعها من المحطين بها كانت تستخدمها كدافع للتقدم إلى الأمام، وكانت أحلامها أن تصبح مشهورة وعالمية ويصل فنها للعالم ويكون لها معرضها الخاص بيها وتستمر في تنمية موهبتها الرائعة.

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جمال الفن الطفولة الصعوبات