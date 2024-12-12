أطعمة مفيدة لتحسين حالة البروستاتا.. تعرف عليها

يعتبر مرض البروستاتا من أخطر وأشد الأمراض التي تهدد صحة الرجال وتؤثر على خصوبتهم، ولابد من اتباع نظام غذائي جيد يحافظ عليها وعلى الصحة العامة بشكل عام، وهناك عدد من الأغذية الهامة والمفيدة التي تساعد علي حماية ووقاية البروستاتا، وفقا لما ورد فى موقع "urologyhealth "، وهي كالتالي:

أطعمة تحمي البروستاتا

الخضروات الصليبية: مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي والملفوف وهي تحتوي علي مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن كما تحتوي على مركبات كيميائية نباتية وتحفز هذه المركبات الخلايا من التلف الناتج عن السموم البيئية والعمليات الكيميائية الطبيعية في الجسم.

التوت بجميع أنواعه:الفراولة والتوت الأسود والتوت الأزرق والتوت الأحمر، تعد هذه الفواكه مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهي جزيئات يمكنها مساعدة جسمك على محاربة الجذور الحرة الضارة وترتبط هذه الجزيئات بتقليل الإصابة بالسرطان والسكري.

الأسماك: السلمون والسردين والرنجة والسلمون والماكريل وتحتوي هذه الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية ولا تسبب هذه "الدهون الجيدة" الالتهابات كما تفعل الدهون الموجودة في اللحوم الحمراء.

أطعمة تحمي البروستاتا

تشمل الأطعمة التي قد تساعد في حماية البروستاتا ما يلي:

الخضروات الصليبية: البروكلي والملفوف والكرنب والقرنبيط حيث تحتوي هذه الخضراوات على كميات عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن كما تحتوي على مركبات كيميائية نباتية وتحمي هذه المركبات الخلايا من التلف الناتج عن السموم البيئية والعمليات الكيميائية الطبيعية في الجسم.

التوت بمختلف أنواعه: التوت الأسود والتوت الأزرق والتوت الأحمر، تعد هذه الفواكه مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تعمل على مساعدة الجسم على محاربة الشوارد الضارة وترتبط هذه الجزيئات بخفض الإصابة بالسرطان والسكري.

الأسماك: مثل الماكريل والسلمون والسردين والرنجة وتحتوي هذه الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية ولا تسبب الالتهابات كما يحدث في اللحوم الحمراء.

الطماطم: تحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة القوية وهي تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الشاي الأخضر: وهو مصدر رائع لمضادات الأكسدة وتشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الخاصة الموجودة في الشاي الأخضر قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

البقوليات: تحتوي البقوليات مثل الفاصوليا والفول السوداني والعدس على مركبات نباتية تسمى فيتويستروجين وهي مركبات قد تساعد في إيقاف نمو الورم في البروستاتا.

اللحوم الحمراء: تناول اللحوم الحمراء بصورة مستمرة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

قلل من تناول لحوم البقر ولحم الضأن واللحوم المصنعة مثل البولونيا والهوت دوج.

منتجات الألبان: يؤدي شرب منتجات الألبان بصورة دائمة إلى ارتفاع خطر الإصابة بتضخم البروستاتا.

من خلال تناول الكثير من الخضروات والتوت والأسماك، واستهلاك كميات أقل من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، فإنك تساعد في حماية وتقوية البروستاتا وباقي أعضاء الجسم.