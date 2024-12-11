"جرفها التيار حتى المنيا".. انتشال جثمان المعيدة المفقودة بحادث غرق ميكروباص ديروط

عثرت قوات الحماية المدنية وفرق الغطس، المكلفة بالبحث عن المفقودين في حادث سيارة ديروط، التي سقطت بالترعة الإبراهيمية على جثمان المعيدة دعاء شحاتة المعيدة بكلية التربية بجامعة أسيوط، من خلال فريق الغطس التابع للحماية المدنية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

العثور على جثمان المعيدة المفقودة بالمنيا

انتشال جثمان المعيدة المفقودة بحادث غرق مبكروباص ديروط



وكان اللواء مجدى سالم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء احمد الحينى، مساعده والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بتمكن شرطة الانقاذ النهري، بانتشال جثة المعيدة دعاء شحاتة، من الترعة الإبراهيمية، وتم ايداع جثتها بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، تحت تصرفات النيابة، وتم ابلاغ أهلها.

استمرار البحث عن مفقودين حادث غرق مكروباص ديروط



وكانت سيارة ميكروباص أجرة قد سقطت بالترعة الإبراهيمية يوم الأحد الماضي، في مياه الترعة الإبراهيمية بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجارِ البحث عن ناجين.



يذكر انه، استمر البحث لأكثر من 4 أيام، وتم استخراج إحدى الجثث فى ذات التوقيت، واستخراج جثة المعيدة اليوم وجار استكمال البحث عن مفقودين آخرين.