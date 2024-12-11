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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل إصابة أحمد عادل فى مواجهة الإسماعيلى وحرس الحدود بكأس الرابطة

اصابة احمد عادل
اصابة احمد عادل
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كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تفاصيل إصابة أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الفريق، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بكأس الرابطة.

وقال طبيب الفريق في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: يعاني أحمد عادل من شد في العضلة الضامة اليمنى، على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية والأشعة، خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.
وافتتح فريق الإسماعيلي بطولة كأس رابطة المحترفين المصريين، بالهزيمة بهدفين لهدف، أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الأولى.

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