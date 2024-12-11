أستاذ علاقات دولية: مصر تمثل أكبر سوق للمنتجات الأيرلندية في الشرق الأوسط

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا تُعد ذات أهمية كبيرة، نظرًا لانعكاساتها على عدة مستويات.

وأوضح أن مصر وأيرلندا تتشاركان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، لا سيما تلك المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أيرلندا تُعد من أبرز الدول الأوروبية التي تعتمد على التصدير في اقتصادها، مما يجعل مصر، كأكبر سوق في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث عدد السكان، شريكاً استراتيجياً مهماً لها.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن أيرلندا كانت قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في 28 مايو الماضي، باعتبارها دولة ذات سيادة ومستقلة، وكانت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية منذ عام 1980.

وأوضح أن هذا الموقف يعكس دعم المجتمع الأيرلندي، حكومةً وشعباً، للقضية الفلسطينية وتقديره للدور المصري في هذا الملف.