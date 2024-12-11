مصر تدين الاستهداف الإسرائيلى للبنية التحتية العسكرية فى سوريا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتكريس وجوده غير الشرعي، وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري.

وتجدد مصر رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلي بسوريا وحالة السيولة والفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها ، أن مصر تعتبر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم.

وتحذر جمهورية مصر العربية من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليًا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

