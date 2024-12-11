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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف شمالي ألمانيا يبحث مع وفد أكاديمي زيارة مسار العائلة المقدسة

الأنبا دميان أسقف
الأنبا دميان أسقف ألمانيا
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استقبل الأنبا دميان، أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، عالم اللاهوت الدكتور توماس كريمر، برفقة مجموعة من طلاب كلية اللاهوت المسكونية بمدينة آيشتات في باڤاريا.

 خلال اللقاء، جرت مناقشة تفاصيل زيارة مقررة لمجموعة من أربعين شخصًا إلى مسار العائلة المقدسة في مصر، والتي ستتم في النصف الثاني من مارس 2025، وتستمر لمدة أسبوعين.

كما زار الدير في وقت سابق مجموعة من المشاركين في رحلة تقديس لمصر، التي أقيمت في سبتمبر 2023، والذين ينتمون إلى حركة "الحياة الحقيقية مع الرب"

يأتي هذا ضمن سلسلة من الأنشطة الروحية التي ينظمها الدير.

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