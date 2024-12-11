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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تدمير 15 طائرة عسكرية في غارات إسرائيلية على قاعدة مرج رهيل السورية

طائرة عسكرية
طائرة عسكرية
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تم استهداف ما لا يقل عن 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رهيل الجوية السورية في سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية ، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الشبكة، يبدو أن الضربات استهدفت البنية التحتية الأساسية.

وتم تدمير طائرات هليكوبتر من طراز " Mi-25" في المنشأة، التي تقع على بعد 30 كم جنوب العاصمة السورية دمشق.

وفي الأيام الأخيرة، شارك جيش الاحتلال الإسرائيلي في جهود منسقة لتدمير الأصول العسكرية السورية، وضرب القواعد الجوية والموانئ ومخزونات الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، بهدف القضاء على الأصول العسكرية الاستراتيجية للنظام السوري.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه نفذ حتى أمس الثلاثاء نحو 480 ضربة في المجموع.  وزعم أن ذلك بهدف منع الأسلحة من الوصول إلي خصوم إسرائيل.

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