هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر تنظم ندوة توعوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، بالتعاون مع جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء خالد اللبان مدير هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات جامعة الأقصر، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وعدد من الطلاب بالجامعة.

جانب من الندوة

وشهدت الاحتفالية التي استضافتها كلية طب جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، عرض عدد من الفيديوهات التوعوية المصورة التي تبرز دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.

وفى كلمته، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أهمية محاربة ومكافحة الفساد والتصدي لكافة أشكاله وصوره، مشيداً بالدور الفعال لهيئة الرقابة الإدارية والجهات الرقابية في مصر وجهودها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، معرباً عن تقديره لهيئة الرقابة الإدارية ولجميع القائمين على اقتلاع جذور الفساد وغرس مبادئ الشفافية والنزاهة ودعم مسيرة التنمية في مصر.

مدير هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر يستعرض مفهوم الفساد

فيما قدم اللواء خالد اللبان مدير هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، عرضاً عن مفهوم وتعريف الفساد وانواعه وتقسيماته وأشكاله المتنوعة وكذلك الأثار السلبية المترتبة عليه، ودور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، بالإضافة الي مهام واختصاصات الجهات الرقابية في مصر، مشيراً الي أهمية رفع الوعي بمكافحة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة إدراك أهمية مكافحة الفساد؛ والذي بدوره يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

كما أثنت رئيس جامعة الأقصر علي دور الرقابة الإدارية مؤكدة ان الجامعات تعتمد على التعليم كأداة فعالة لترسيخ القيم الأخلاقية، موضحة أن مكافحة الفساد من أهم أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الجامعة كمؤسسة تعليمية وتثقيفية تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الفساد من خلال المساهمة في بناء جيل واعٍ ومسؤول يتمتع بالنزاهة، ويأتي ذلك من خلال المبادرات والأنشطة وورش العمل التي تنظمها الجامعة للطلاب في سبيل تحقيق ذلك.

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