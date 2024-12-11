ميكالى وكيروش أبرز الأجانب لخلافة جوميز فى الزمالك

شهدت الساعات الماضية داخل اروقة نادى الزمالك، تردد أسماء عديده من المدربين ودخولهم دائرة الأهتمام، وذلك لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل جوزية جوميز.

حيث أعلن ظهر اليوم الأربعاء البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، رحيلة عن القلعة البيضاء، بعدما تلقى عرضًا من فريق الفتح السعودى، لتولى تدريبه فى الفترة المقبلة.

كارلوس كيروش

ويستحوذ أسم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على نصيب الأسد من دائرة الأهتمام داخل الزمالك لتولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

ويعتبر كارلوس كيروش من الأسماء التى تلاقى ترحيب كبير داخل القلعة البيضاء، وذلك لما حققه من نتائج جيدة مع منتخب مصر، ومعرفته الجيده بالكرة المصرية.

ولكن راتبه سيكون العائق الأكبر للجنة المشكلة من إدارة الزمالك، للتعاقد مع مدير فنى يكمل مسيرة الفريق فى الفترة المقبلة، لما تعانية خزينة الفريق الأبيض.

ميكالى

كما دخل البرازيلي ميكالي، المدير الفنى لمنتخب مصر 2005، دائرة الأهتمام، وذلك لما حققه من نجاحات في قيادة الفراعنة بدورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وتردد فى الآونة الأخيرة، رحيل ميكالى عن تدريب منتخب مصر مواليد 2005 خلال الفترة المقبلة.