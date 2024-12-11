الأنبا مينا يترأس أول قداس في دير مارمينا بغرب كندا

ترأس الأنبا مينا، أسقف إيبارشية مسيساجا وفانكوڤر وغربي كندا، أول قداس في دير الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس، والذي يقع في منطقة مركز ويلينجتون بالقرب من ميلتون وجولف في مسيساجا.

يُذكر أن هذا الدير لا يزال في مرحلة التعمير.

شارك في صلوات القداس الراهب القمص سمعان آڤا مينا مسؤول الدير، والراهب القمص بنيامين المحرقي وعدد من مجمع كهنة الإيبارشية.