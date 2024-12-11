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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مينا يترأس أول قداس في دير مارمينا بغرب كندا

الأنبا مينا يترأس
الأنبا مينا يترأس أول قداس في دير مارمينا بغرب كندا
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ترأس الأنبا مينا، أسقف إيبارشية مسيساجا وفانكوڤر وغربي كندا، أول قداس في دير الشهيد مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس، والذي يقع في منطقة مركز ويلينجتون بالقرب من ميلتون وجولف في مسيساجا.
 يُذكر أن هذا الدير لا يزال في مرحلة التعمير.
شارك في صلوات القداس الراهب القمص سمعان آڤا مينا مسؤول الدير، والراهب القمص بنيامين المحرقي وعدد من مجمع كهنة الإيبارشية.

الأنبا مينا الراهب القمص بنيامين المحرقي الشهيد مار مينا القمص بنيامين المحرقي البابا كيرلس السادس