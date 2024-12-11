وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لتعزيز العلاقات الثنائية

توجه دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ،إلى بكين في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

خلال زيارة الوزير عبد العاطى، سيتم عقد الجولة الرابعة من آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية، كما يلتقى السيد وزير الخارجية مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها، وتبادل الرؤي والتقييمات ازاء أهم التطورات الإقليمية والدولية.

كما يلتقي وزير الخارجية برؤساء كبري الشركات الصينية العاملة في مصر، ويجتمع مع رموز الجالية المصرية في الصين.